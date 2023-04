Mehr Geld für Beschäftigte im Kfz-Handwerk: Tarifeinigung

Die Beschäftigten im Kfz-Handwerk im Osten erhalten deutlich mehr Geld. Die IG Metall verständigte sich laut Mitteilung vom Freitag mit den Arbeitgebern auf einen Tarifabschluss, nach dem die Löhne ab 1. November um 5 Prozent und ab 1. Oktober 2024 um weitere 3,6 Prozent steigen. Zusätzlich gebe es eine steuerfreie Inflationsausgleichprämie von insgesamt 2500 Euro, die in zwei Schritten ausgezahlt werde. Die mit „kraftvollen Warnstreiks“ durchgesetzte Vereinbarung bringe Beschäftigten in Autohäusern und Werkstätten eine spürbare Entlastung. Das Kfz-Handwerk werde für Fachkräfte attraktiver. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich in drei Wochen bundesweit über 23.000 Beschäftigte an den Warnstreiks.