Erstmals Betriebs- und Personalrätepreis MV verliehen

Erstmals sind in Mecklenburg-Vorpommern Betriebs- und Personalräte für ihre betriebliche Mitbestimmung ausgezeichnet worden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ehrte am Freitag anlässlich eines Empfangs zum Tag der Arbeit am 1. Mai in Güstrow den Personalrat des Landkreises Nordwestmecklenburg, den Personalrat des Klinikums Karlsburg sowie den Betriebsrat des Unternehmens Cheplapharm in Greifswald, wie der DGB Nord mitteilte. Dies sei ein starkes Zeichen für die Mitbestimmung in Mecklenburg-Vorpommern, lobte die Vorsitzende Laura Pooth.