Diebe stehlen Traktor auf Landwirtschaftshof

Bei einem Einbruch in einen Landwirtschaftshof am Chausseeberg in Mellenthin (Kreis Vorpommern-Greifswald) sind ein Traktor im Wert von etwa 100.000 Euro und 100 Liter Diesel gestohlen worden. Nach ersten Informationen drangen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in den Hof ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dies sei zwischen 19.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens geschehen.