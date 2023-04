Bahnüberführung für 60 Millionen Euro in Wismar fertig

Die Deutsche Bahn hat in Wismar für 60 Millionen Euro zwei Bahnübergänge im Zentrum der Welterbe-Stadt beseitigt. Die Poeler Straße sei in dreijähriger Bauzeit auf einer Länge von 177 Metern in einen Trog verlegt worden und verlaufe jetzt unter den Gleisen hindurch, teilte die Bahn anlässlich der Eröffnung des Bauwerks am Freitag mit. Der Straßenverkehr und der Schienengüterverkehr vom und zum Seehafen Wismar behinderten sich nun nicht mehr. Für den Bau war die Poeler Straße seit Mai 2020 gesperrt gewesen.