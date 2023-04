„City-Galerie“ Kunstprojekt am Boulevard Neubrandenburg soll Stadt beleben

Nur wenige Menschen sind auf dem Boulevard in der Turmstraße unterwegs.

Zur Belebung der Innenstadt hat die Stadt Neubrandenburg eine Kunstinitiative auf dem Boulevard angesiedelt. Das Projekt heißt „City-Galerie“, wie Initiator Paul Raddatz am Freitag in Neubrandenburg sagte. Über zwölf Wochen hinweg stellen zwölf Frauen und Männer in einem sonst leerstehenden Geschäft - immer wochenweise - ihre Werke vor. Dabei sind Fotografen, Maler, Multimedia- und Street-Art-Künstler. Besucher können sich bei Mitmach-Aktionen einbringen.