Polizei: Viele Verkehrsverstöße mit E-Rollern in Vorpommern

Verkehrs- und Versicherungsverstöße mit Elektrorollern beschäftigen die Polizei im Landkreis Vorpommern-Rügen derzeit stark. Seit März mussten bereits 59 Strafanzeigen in diesem Zusammenhang aufgenommen werden, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Stralsund sagte. Das sei - rein statistisch gesehen - eine Anzeige pro Tag in dem Landkreis, zu dem auch die Urlaubsinsel Rügen gehört.

Stralsund (dpa/mv). Verkehrs- und Versicherungsverstöße mit Elektrorollern beschäftigen die Polizei im Landkreis Vorpommern-Rügen derzeit stark. Seit März mussten bereits 59 Strafanzeigen in diesem Zusammenhang aufgenommen werden, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Stralsund sagte. Das sei - rein statistisch gesehen - eine Anzeige pro Tag in dem Landkreis, zu dem auch die Urlaubsinsel Rügen gehört.

So werden immer wieder Frauen, Männer und Jugendliche mit E-Scootern ertappt, die alkoholisiert sind, deren E-Roller nicht versichert oder die auch zu jung dafür sind. In Ribnitz-Damgarten etwa wurde am Donnerstag ein 13-Jähriger mit einem solchen nicht versicherten Gefährt ertappt. Der Junge sei noch strafunmündig, deshalb müssten nun die Eltern mit Ermittlungen rechnen. Das Mindestalter liege bei 14 Jahren.

Die Polizei wies zudem darauf hin, dass die E-Roller seit 1. März 2023 - wie auch Mopeds - neu versichert sein müssten. Außerdem dürften solche Gefährte nur auf Rad- und nicht auf Gehwegen rollen, nur allein und nicht zu zweit oder dritt genutzt werden, sowie nur bis maximal 20 Stundenkilometer schnell sein. Auch Handynutzung sei während der Fahrt verboten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern