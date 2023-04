Traktoren auf der Insel Usedom gestohlen: hoher Schaden

Einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro haben Diebe bei einem Agrarbetrieb auf der Insel Usedom angerichtet. Vom Gelände der Firma in Mellenthin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind zwei moderne Traktoren, weitere Maschinen und eine große Menge Diesel verschwunden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Der Diebstahl sei am Morgen bemerkt und angezeigt worden. Der Tatzeitraum sei noch unklar. Nach den landwirtschaftlichen Maschinen werde großräumig gefahndet. Mellenthin liegt im Süden der deutsch-polnischen Ostsee-Insel an den Bundesstraßen 110 und 111.