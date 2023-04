Rostocker Niederlage: „Zu viel Respekt vor dem Gegner“

Rostock (dpa/mv). Für die Rostock Seawolves sind die Favoriten in der Basketball-Bundesliga in ihrer Premieren-Saison noch eine Nummer zu groß. Die 76:108 (29:57)-Niederlage gegen beim FC Bayern München am Mittwoch bedeutete nicht nur die nach Gegenpunkten höchste Niederlage in dieser Spielzeit, sondern auch das sechste der meist deutlich verlorenen Duelle gegen Titelverteidiger Alba Berlin, den aktuellen Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn und Pokalsieger München.

Trainer Christian Held sprach anschließend von einem „hochverdientem Sieg von der ersten bis zur letzten Sekunde“ für die Bayern und räumte ein: „Wir haben es nicht geschafft, die Energie aufzubringen, gerade am Anfang. Wir hatten zu Beginn als Team zu viel Respekt vor dem Gegner.“

Tatsächlich schien die Partie zur Halbzeit bereits entschieden. Ganz so einfach wollten es die Seawolves, die ohne die verletzten Tyler Nelson und Elias Valtonen angetreten waren, dem Favoriten nach dem Seitenwechsel dann aber doch nicht machen. Binnen acht Minuten kämpfte sich Rostock auf 14 Punkte heran, weshalb Held lobte: „Ich bin stolz, dass wir in der zweiten Halbzeit 'rausgekommen sind, weiter gefightet und einen Weg gesucht haben, zurück ins Spiel zu finden.“ Mehr ließen die Münchner allerdings nicht zu und zogen im Schlussviertel wieder deutlich davon.

Aufgrund der Niederlage fielen die Rostocker auf Rang zehn in der Tabelle zurück, können theoretisch aber immer noch einen Playoff-Platz unter den besten Acht der Hauptrunden-Tabelle erreichen. Zumindest die kommende Aufgabe dürfte einfacher werden. Am Sonntag (15.00 Uhr) ist der feststehende Absteiger Bayreuth zu Gast in der Stadthalle.

