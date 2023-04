Playoff-Aus SSC scheitert im Halbfinale an Potsdam

Trainer Felix Koslowski steht am Spielfeldrand.

Für die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin ist die Saison beendet. Am Mittwoch verlor die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski beim SC Potsdam mit 0:3 (28:30, 21:25, 22:25) auch das zweite Spiel im Playoff-Halbfinale und ist damit im Kampf um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden. Im ersten Duell der Serie „best of three“ am vergangenen Samstag hatten sich die Mecklenburgerinnen mit 2:3 geschlagen geben müssen.