Wasserstoff für den Verkehr: Millionenförderung

Die künftige Nutzung von Wasserstoff etwa für Busse oder Lastwagen in Vorpommern-Rügen wird vom Bund mit mehreren Millionen Euro gefördert. Die H2-Projektregion Rügen-Stralsund hat erfolgreich am Bundeswettbewerb „HyLand“ teilgenommen. „Das ist eine hervorragende Nachricht für Mecklenburg-Vorpommern“, teilte der Schweriner Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch mit. Bei einer Gesamtinvestition von mindestens mehr als 25 Millionen Euro sind laut Ministerium 13,85 Millionen Euro beantragt worden.