Benjamin Wilson tanzt im Ballettstück «Der kleine Prinz» am Mecklenburgischen Staatstheater.

Schwerin „Der kleine Prinz“ als Ballett am Staatstheater

Schwerin (dpa/mv). Das Ballett des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin bringt mit „Der kleine Prinz“ am Freitag die letzte Premiere des Tanztheaters in dieser Spielzeit auf die Bühne. Die Choreografie stammt von Ballettdirektorin Xenia Wiest, die musikalische Untermalung schuf als Auftragswerk der mehrfach ausgezeichnete Komponist Peer Baierlein, der für Theater in ganz Deutschland tätig ist.

Das moderne Märchen von Antoine de Saint-Exupéry um einen kleinen Jungen, der die Welt mit naivem Blick und herzlicher Güte erkundet, gilt als Allegorie für die Suche nach Freundschaft, Mitgefühl und Menschlichkeit - hoch aktuelle Werte angesichts anhaltender Konflikte in der Welt. Die reich bebilderte, erstmals 1934 erschienene Fantasie-Erzählung war mehrfach verfilmt worden, es gibt sie als Theaterfassung und auch als Ballett. Erst im März hatte eine Tanztheater-Inszenierung in Leipzig für Begeisterung beim Premierenpublikum gesorgt.

Seit ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren sorgt Chefchoreografin Xenia Wiest, die aus einer Moskauer Musikerfamilie stammt und 1993 mit dieser in Deutschland eine neue Heimat fand, mit ihren Inszenierungen immer wieder für viel beachtete Ballettaufführungen. Das von ihr geleitete Ballett X in Schwerin plant für die kommende Spielzeit unter anderem Choreografien zu Werken großer Komponisten. Die Premiere des dreiteiligen Ballettabends „Bach - Past, Present & Future“ ist für Oktober im Großen Haus geplant.

