Großeinsatz Zoll-Kontrollen gegen Schwarzarbeit am Bau

Der Zoll in Mecklenburg-Vorpommern hat bei einem Einsatz gegen Schwarzarbeit am Bau am Dienstag 610 Personen überprüft und dabei 48 Verdachtsmomente entdeckt. Diesen soll nun weiter nachgegangen werden, wie aus einer Mitteilung des Hauptzollamtes Stralsund hervorgeht.