Viele Erzieherinnen gehen bei Inflationsausgleich leer aus

Viele Erzieherinnen in Mecklenburg-Vorpommern profitieren nach Angaben der Gewerkschaft GEW nicht in vollem Umfang vom Tarifabschluss im Öffentlichem Dienst - selbst wenn sich ihr Arbeitgeber an den Tarif anlehnt. Vier von fünf Erzieherinnen bekämen damit nicht die 3000 Euro Inflationsausgleich, die vereinbart worden seien, erklärte die Landesvorsitzende der GEW, Annett Lindner, am Dienstag. Betroffen seien Erzieherinnen bei freien Trägern, die nicht Mitglied im Verband der kommunalen Arbeitgeber sind.