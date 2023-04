Räumung von illegaler Deponie in Güstrow vor dem Abschluss

Die Räumung der illegalen Mülldeponie in Güstrow ist so gut wie abgeschlossen. „Die illegale Abfallablagerung war durch verschiedenste Abfallarten geprägt“, sagte Umweltminister Till Backhaus am Dienstag vor Ort. Unter anderem seien Kabelreste, Gummiabfälle, Altholz, Kunststoffe, mineralische Abfälle, Baumischabfälle, Hausmüll und Bauschutt gefunden worden. Bis Ende des Monats sollen die Restbestände vollständig in einer Abfallverbrennungsanlage entsorgt werden.