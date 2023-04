SSC in Potsdam unter Druck: Nur ein Sieg zählt

Für die Volleyballerinnen vom Schweriner SC kommt es am Mittwochabend (20.15 Uhr) zum ersten Endspiel um den ein Einzug in die Finalrunde um die deutsche Meisterschaft. Im zweiten Duell des Playoff-Halbfinals gegen den SC Potsdam muss die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski gewinnen, um nach der 2:3-Niederlage in der ersten Partie am vergangenen Samstag das Ende der Saison zu vermeiden und ein Entscheidungsspiel zu erzwingen.

Schwerin (dpa/mv). Für die Volleyballerinnen vom Schweriner SC kommt es am Mittwochabend (20.15 Uhr) zum ersten Endspiel um den ein Einzug in die Finalrunde um die deutsche Meisterschaft. Im zweiten Duell des Playoff-Halbfinals gegen den SC Potsdam muss die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski gewinnen, um nach der 2:3-Niederlage in der ersten Partie am vergangenen Samstag das Ende der Saison zu vermeiden und ein Entscheidungsspiel zu erzwingen.

Doch mit der Konsequenz aus einer erneuten Niederlage beschäftige man sich beim SSC nicht, betonte Koslowski am Dienstag vor der Abreise. „Für uns ist das kein Thema, dass es das letzte Spiel der Saison sein könnte. Wir haben den Glauben daran, dass wir in Potsdam ein sehr schwieriges Spiel gewinnen können. Das Ziel ist es, am Samstag eine dritte Partie in Schwerin zu haben.“

Dass der SSC in Potsdam unter Erfolgsdruck steht, liegt an der vergebenen Chance, im ersten Aufeinandertreffen vorzulegen. Im vierten Satz hatten die Mecklenburgerinnen insgesamt acht Matchbälle nicht zu nutzen können. Mit Blick auf die jeweiligen Ballwechsel stellte Koslowski aber klar: „Vier oder fünf davon macht Potsdam souverän zum Punkt. Am Ende haben wir eine richtige und eine halbe Chance gehabt.“

Geschuldet war dieses auch dem Umstand, dass dem SSC die Diagonalspielerinnen Tutku Burcu Yüzgenc (Rückenprobleme), Elles Dambrink (Bauchmuskel) und Frauke Neuhaus (Erkältung) nicht zur Verfügung standen. Dass es dennoch fast zum Sieg gereicht hätte, stimmte Koslwoski positiv: „Das ist etwas, was wir mitnehmen.“ Für Mittwoch hofft er nun, „dass die eine oder andere Spielerin zu Kurzeinsätzen kommt“.

