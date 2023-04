Verdi ruft TÜV-Beschäftigte für Donnerstag zum Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des TÜV auch in Mecklenburg-Vorpommern für Donnerstag zum Streik aufgerufen. „Für die Kolleginnen und Kollegen beim TÜV geht es darum, einen Inflationsausgleich zu erhalten“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Peter Bremme am Dienstag in Hamburg. Mit Blick auf den Fachkräftemangel müsse die Arbeitgeberseite ein größeres Interesse an einer guten Bezahlung haben.