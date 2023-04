Mehrstündige Behinderung nach Verkehrsunfall am Werftdreieck

Ein Verkehrsunfall am Werftdreieck - einem Verkehrsknotenpunkt in Rostock - hat zu mehrstündigen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag die Kreuzung aus Richtung Maßmannstraße kommend in Richtung Werftstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf der Kreuzung stieß sein Wagen demnach mit einem anderen zusammen, der dadurch gegen einen Ampelmast geschoben wurde. Der 71-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt - ebenso der 41-Jährige.

Infolge des Unfalls, der sich gegen 05.15 Uhr ereignete, kam es den Angaben nach zu einem Ausfall der Ampelanlage und damit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Diese dauerten bis 09.30 Uhr an - Polizeibeamte regelten den Verkehr. Im Zusammenhang mit dem Stau, der sich bildete, habe es zudem in der Hamburger Straße zwei weitere kleinere Auffahrunfälle gegeben, so die Polizei. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Wie es zum dem Unfall am Werftdreieck kam, wird aktuell noch ermittelt. Dabei wird laut Polizei auch geprüft, ob der 41-Jährige bei Rot auf die Kreuzung gefahren ist.

