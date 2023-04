Schwesig: Angebote statt Zwangsmaßnahmen beim Klimaschutz

Güstrow (dpa/mv). Das umstrittene Gebäudeenergiegesetz der Ampel-Koalition stößt bei der Landesregierung in Schwerin auf wenig Gegenliebe. „Wir halten nichts davon, den Klimaschutz gegen die Menschen durchzusetzen“, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Güstrow.

Wenn man wolle, dass sich alle auf den Weg machten, um die Wärmeversorgung klimafreundlich umzustellen, dann müsse man den Menschen vor allem Angebote machen und nicht mit Zwangsmaßnahmen drohen. Schwesig plädierte dafür, Förderprogramme parallel zum Gesetz vorzulegen. Zugleich kündigte sie für MV den Antragsstart für Härtefallhilfe für Privathaushalte mit sehr hohen Heizkosten im Jahr 2022 an.

Schwesig betonte mit Blick auf die Pläne der Ampel, dass eine Umstellung etwa bei Heizanlagen realistisch sein müsse. Das Handwerk freue sich immer über neue Aufträge, sage aber selbst, dass es nur begrenzte technische und personelle Kapazitäten gebe. Man nehme Warnungen von Verbänden sehr ernst, dass die gesetzten Fristen zur Umstellung nicht realistisch seien.

Schwesig warnte auch davor, ältere Menschen durch die Vorgaben abzukoppeln. Oft sei Wohneigentum auch zur Altersvorsorge gedacht. Wenn man in Rente gehe, sei diese oft geringer als das vorherige Einkommen, und es sei schwierig, Kredite zu bekommen.

„Deswegen reicht es nicht aus, Ausnahmeregelung für Menschen über 80 zu machen, sondern wir fordern, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die das Renteneintrittsalter erreicht haben, von der Zwangsregelung ausgenommen werden und stattdessen zinsfreie Kredite vom Staat bekommen.“

In Mecklenburg-Vorpommern können Privathaushalte, die 2022 in MV aufgrund der gestiegenen Energiepreise sehr stark erhöhte Heizkosten zu tragen hatten, von nächster Woche an einen Antrag auf Härtehilfe stellen. „Wir können jetzt loslegen“, so Schwesig. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten bereits darauf gewartet, dass es die Unterstützung für Öl-, Pellet-, Flüssiggas- oder Brikettheizungen gebe. Voraussichtlich ab 4. Mai könnten nun Anträge gestellt werden.

Die Härtehilfe ist den Angaben zufolge für Privathaushalte vorgesehen, die von 1. Januar 2022 bis 1. Dezember 2022 mindestens eine Verdopplung der Energiekosten hinnehmen mussten. Erstattet werden 80 Prozent der Mehrkosten. Ob ein Anspruch besteht und falls ja, in welcher Höhe, kann bereits von Dienstagabend an mit einem Online-Rechner im Internet berechnet werden.

Beim umstrittenen Gebäudeenergiegesetz hatte die Ampel-Koalition zuletzt einen Kompromiss erzielt. Demnach bleibt es im Kern dabei, dass ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Es dürften damit keine reinen Gas- oder Ölheizungen mehr neu installiert werden. Es soll aber Ausnahmen, Übergangsfristen und eine umfassende Förderung geben.

