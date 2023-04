Abiturprüfungen beginnen in MV: 5140 Schüler am Start

Für die 5140 Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern beginnen an diesem Mittwoch die schriftlichen Prüfungen. Als erstes werden die Klausuren im Fach Deutsch geschrieben - zeitgleich mit anderen Bundesländern, wie das Bildungsministerium am Dienstag mitteilte. Am Freitag folgt dann Englisch und am Mittwoch kommender Woche (3. Mai) Mathematik. An den Tagen dazwischen und danach gibt es Prüfungen in weiteren Fächern.