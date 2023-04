Energie Bau von Offshore-Windpark vor Rügen in vollem Gange

Sassnitz (dpa/mv). Der Bau des Windparks „Baltic Eagle“ 30 Kilometer nordöstlich vor Rügen geht in die zentrale Phase. Am Wochenende habe man das erste Fundament installiert, teilte der Energiekonzern Iberdrola am Dienstag mit. Beim Aufstellen der Stahl-Pfähle mit einem Durchmesser von rund neun Metern und einer Länge zwischen 75 und 90 Metern kommt den Angaben zufolge derzeit das Kranschiff „Svanen“ zum Einsatz.

Der Windpark entsteht demnach auf einer Fläche von 40 Quadratkilometern. 2024 soll „Baltic Eagle“ mit einer Gesamtkapazität von 476 Megawatt ans Netz gehen. Der Strom soll unter anderem zur umweltfreundlicheren Herstellung von Stahl genutzt werden. Dazu hat Iberdrola einen Vertrag mit dem Stahlproduzenten Salzgitter geschlossen. Zusammen mit einem weiteren bereits betriebenen und einem geplanten Windpark soll der sogenannte „Baltic Hub“ 2026 über eine Gesamtkapazität von mehr als 1,1 Gigawatt verfügen.

Am Donnerstag will Iberdrola sein zweites Betriebsgebäude im Hafen von Mukran einweihen. Von hier aus soll künftig die Wartung unter anderem von „Baltic Eagle“ erfolgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern