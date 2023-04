Basketball Seawolves gefordert: „Fokus länger halten als in Berlin“

Cheftrainer Christian Held steht mit dem Team in München vor einer großen Aufgabe.

Drei Tage nach der klaren Niederlage bei Titelverteidiger Alba Berlin will Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves beim FC Bayern München zeigen, welche Lehren man aus der Partie in der Hauptstadt gezogen hat. „Im dritten Viertel hatten wir eine Phase, in der wir kurz den Fokus verloren haben - und genau da hat man die enorme Qualität solcher Mannschaften wie Alba gesehen“, blickte Cheftrainer Christian Held noch einmal zurück auf das Duell von Sonntag und ergänzte: „Gegen andere Teams kann man noch einmal zurück ins Spiel kommen, aber diese Teams lassen es einfach nicht zu.“