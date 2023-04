Ludwigslust-Parchim Auto erfasst Radlerin: Frau in Lebensgefahr

Einen Tag nach einem Unfall beim Überholen mit einer lebensbedrohlich verletzten Radfahrerin in Westmecklenburg ermittelt die Polizei gegen einen 54-jährigen Autofahrer. Dem Mann wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Radfahrerin befindet sich nach Einschätzung der Mediziner immer noch in einem kritischen Zustand.