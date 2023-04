Heizungsbranche fordert Korrekturen an Gesetz

Die Sanitär- und Heizungsfachbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern haben die Bundestagsabgeordneten aller Parteien aus dem Land aufgerufen, für Nachbesserungen am umstrittenen Gebäudeenergiegesetz zu sorgen. Der am vergangenen Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedete Entwurf werde vielen Hausbesitzern zum Verhängnis werden, warnte der Fachverbandes SHK (Sanitär, Heizung, Klima) Mecklenburg-Vorpommern am Montag. Ohne ausreichende Übergangsfristen und eine Anpassung bei den geplanten Förderungen werde ein sozialverträglicher ökologischer Umbau nicht gelingen.