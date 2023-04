Begabte Kinder und Jugendliche sollen in Mecklenburg-Vorpommerns Schulen künftig besser gefördert werden. Dazu startete jetzt die zweite Phase des Bund-Länder-Projektes „Leistung macht Schule“, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Montag mitteilte.

Bildung Begabten-Förderung in Schulen in MV soll besser werden

An der Initiative nehmen demnach landesweit 27 Schulen teil. Ziel sei es, Begabungen bei Schülerinnen und Schülern zu erkennen und zu fördern. Ihnen sollen besondere Angebote im Unterricht gemacht werden. „Auch Begabten- und Begabungsförderung ist Inklusion“, betonte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke).

Die bereits in der ersten Phase erarbeiteten Konzepte, Projekte und Materialien sollen nun auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und in zwei Landesnetzwerken untereinander ausgetauscht werden. Möglichst viele Schulen sollen so eine Schul- und Unterrichtskultur schaffen, die Leistung und Begabung fördert. Acht Unterrichtsberater unterstützen die Schulen dabei.

