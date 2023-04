Agrarministerium unterstützt Aquakulturen

Wegen der Preissteigerungen im vergangenen Jahr können Betreiber von Aquakulturen nun Sonderförderung beim Land Mecklenburg-Vorpommern beantragen. „Der Ukrainekonflikt hat die Preise, gerade für Futtermittel und Energie, 2022 in die Höhe schießen lassen. Wir wollen die Aquakultur als Zukunftsbranche bei der Bewältigung der resultierenden Probleme besonders unterstützen“, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin.