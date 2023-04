Gelbe Pracht: Raps beginnt zu blühen, MV mit größter Fläche

Die lange Zeit kühle Witterung hat die Rapsblüte in MV leicht verzögert, doch nun steht die gelbe Pracht kurz vor dem Durchbruch. Das teilte der Landesbauernverband MV am Montag in Neubrandenburg mit. So sind auf Feldern bei Friedland bereits große gelbe Flächen zu erkennen, an weniger sonnigen Standorten gebe es auch noch etwas weniger gelbe Pflanzen. Wegen der kühlen Temperaturen seien die Bienen für die Bestäubung aber auch noch nicht sehr aktiv, doch das ändere sich mit wenigen Sonnentagen und etwas mehr Wärme.