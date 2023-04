Demminer Klinikmitarbeiter fordern mehr Lohn vom Landkreis

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil.

Mit einem Warnstreik haben rund 100 Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) für mehr Lohn und Gehalt protestiert. Nach einer Kundgebung vor dem Betriebstor zogen die Teilnehmer am Montag mit Transparenten und Trillerpfeifen durch das Stadtzentrum, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinte Dienstleistungen (Verdi) am Montag in Demmin sagte. Auf Transparenten stand „TvÖD jetzt“ oder „Keine Pflege kann tödlich sein“. Die medizinische Versorgung war laut Klinikleitung aber nicht gefährdet.