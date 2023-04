Basketball-Bundesliga Christian Held lobt Atmosphäre in Berlin: „Das war Wahnsinn“

Bei den Rostock Seawolves hat man trotz der klaren 79:104 (46:51)-Niederlage bei Titelverteidiger Alba Berlin am Sonntag viele positive Eindrücke mitgenommen. Angesichts der 12.117 Zuschauer in der Berliner Arena, zu denen rund 1500 Fans der Seawolves zählten, stellte Cheftrainer Christian Held fest: „Die Atmosphäre in der Halle war Wahnsinn und eine große Freude. Es war ein Riesenerlebnis für alle Fans, die dabei waren und uns die gesamte Saison über unterstützt haben.“