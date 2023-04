Festakt Yara und VNG kooperieren am Ammoniak-Standort Rostock

Der norwegische Chemikalien-, Dünger- und Industriegaskonzern Yara und der Leipziger Gasimporteur VNG wollen in Rostock beim Auf- und Ausbau einer Infrastruktur für klimafreundlichen Ammoniak beziehungsweise Wasserstoff kooperieren. Beide Unternehmen wollen dazu heute im Rahmen eines Festaktes am Yara-Standort in Poppendorf bei Rostock eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen.