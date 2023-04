Schwerin nach Niederlage: „Hätten Sack zumachen müssen.“

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin ärgern sich über die vergebene Chance, das erste Duell im Playoff-Halbfinale gegen den SC Potsdam zu gewinnen. Im vierten Satz hatte der Pokalsieger am Samstag insgesamt acht Matchbälle nicht genutzt und musste sich den Gästen am Ende mit 2:3 (19:25, 25:23, 25:21, 33:35, 11:15) geschlagen geben. Am Mittwoch muss der SSC damit in Potsdam im zweiten Spiel gewinnen, um eine entscheidende dritte Partie am kommenden Samstag zu erzwingen.