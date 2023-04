Viele Firmen ohne Jobs für Schwerbehinderte

An einem Arbeitsplatz für Motorklemmen ist ein Mitarbeiter im Rollstuhl mit Montagearbeiten beschäftigt.

In immer mehr Branchen klagen die Arbeitgeber auch in Mecklenburg-Vorpommern über fehlende Fachkräfte. Doch es gibt noch Potenziale, die brach liegen, sind Arbeitsagentur und Sozialministerium in Schwerin überzeugt.