Zugmaschine landet im Graben: 200 000 Euro Schaden

Eine Zugmaschine mit Anhänger ist am Samstag bei Marlow (Vorpommern-Rügen) von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entstand durch den Unfall auf der Kreisstraße 5 zwischen den Ortsteilen Kuhlrade und Brünkendorf ein Gesamtschaden von rund 200.000 Euro. Ein Autofahrer sei dem Fahrer der Zugmaschine entgegengekommen und in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn gelangt. Beim Ausweichmanöver des 21-jährigen Fahrers der Zugmaschine sei das landwirtschaftliche Fahrzeug mit Anhänger im Straßengraben gelandet. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Der Fahrer des Autos fuhr den Angaben zufolge unerlaubt davon.