SSC Schwerin droht das Halbfinal-Aus gegen Potsdam

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin stehen im Kampf um die deutsche Meisterschaft vor dem Aus. Am Samstag verlor die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski in eigener Halle das erste Spiel der Halbfinalserie „Best of three“ gegen den SC Potsdam mit 2:3 (19:25, 25:23, 25:21, 33:35, 11:15). Der SSC muss nun am kommenden Mittwoch in Potsdam gewinnen, um eine dritte Partie zu erzwingen. Bitter für die Mecklenburgerinnen war: Im vierten Satz ließen sie insgesamt acht Matchbälle ungenutzt.