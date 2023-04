Bürgerbeauftragte kritisieren lange Behörden-Entscheidungen

Die Bürgerbeauftragten aus sechs Bundesländern haben eine zunehmende Dauer von Verwaltungsverfahren in Deutschland kritisiert. Dies sähen sie mit Sorge, erklärten die Bürgerbeauftragten aus Berlin, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen bei einem Treffen am Freitag in Schwerin. Es fehle Personal in den Ämtern. Auch fehlten oft noch Onlinezugänge für Amtshandlungen. Die Bürgerbeauftragten forderten „durchgreifende Lösungen“.