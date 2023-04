Brand in Kinder- und Jugendpsychiatrie: Jugendliche verletzt

Bei einem Brand in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schwerin ist am Freitag ein 15 Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Zu dem Feuer sei es in den frühen Morgenstunden im Zimmer der Patientin gekommen, teilte die Polizei in Schwerin mit. Der Teenager sei dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Mitarbeiter atmete zudem Rauchgase ein und wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.