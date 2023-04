Landkreis Vorpommern-Greifswald Bürgerentscheid über Geflüchtetenunterkünfte in Greifswald

Die Greifswalder Bürgerschaft hat grünes Licht für einen Bürgerentscheid zur Unterbringung von Geflüchteten in der Stadt gegeben. Die Mitglieder der Bürgerschaft billigten am Donnerstagabend eine entsprechende Entscheidungsvorlage der Verwaltung, die eine Abstimmung am 18. Juni vorsieht. 37 Mitglieder stimmten mit Ja, drei enthielten sich.