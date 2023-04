Drehbrücke in Warnemünde wird 120 Jahre alt

Vor Beginn der Hauptreisezeit bereitet sich Warnemünde auf den Besucheransturm vor. Die denkmalgeschützte Drehbrücke am Alten Strom, eine wichtige Verbindung zwischen Bahnhof und Ostseebad, wurde am Donnerstag turnusmäßig gewartet und war dafür kurzzeitig gesperrt. Während der Drehung der Brücke mussten Fußgängerinnen und Fußgänger nach Angaben der Stadt für etwa eine halbe Stunde Umwege in Kauf nehmen. „Es gibt regelmäßige Wartungsarbeiten und dadurch, dass Warnemünde dann tatsächlich ein Stück weit beeinträchtigt ist, hat das natürlich auch immer so ein bisschen Happening-Charakter“, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze.