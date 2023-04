Siemerling-Sozialpreis 2023 für Engagement auf Insel Rügen

Der mit 10.000 Euro dotierte Siemerling-Sozialpreis geht an Reinhard Piechocki aus Kasnevitz auf der Insel Rügen (Vorpommern-Rügen). Der Rüganer wird für sein Engagement um die dörfliche Gemeinschaft geehrt, wie der Neubrandenburger Dreikönigsverein am Donnerstag mitteilte. Der Siemerling-Preis ist der älteste Sozialpreis im Nordosten. Die Preisverleihung findet am 22. Mai in Neubrandenburg statt.