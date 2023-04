Ludwigslust-Parchim Rapspresse in Biodieselwerk gerät in Brand

Beim Brand einer Rapspresse eines Biodieselwerkes in Sternberg (Ludwigslust-Parchim) ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Durch einen technischen Defekt hatte eine Rapspresse am Mittwochabend Feuer gefangen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Das dazugehörige Raps-Förderband kam ins Stocken. Das Feuer griff auf die sich ansammelnden großen Mengen Rapskörner und das Band über. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Vier Feuerwehren rückten zum Löschen an. Die Mitarbeiter der Firma konnten die Halle rechtzeitig verlassen. Am Stadtrand von Sternberg wird Raps zu Öl und zu Biodiesel verarbeitet. Eine Feuerwehrfrau erlitt Kreislaufprobleme und musste von Rettungskräften behandelt werden.