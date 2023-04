Transporter-Unfall auf A20: Fahrer verletzt, Straße gesperrt

Ein Unfall mit einem Kleintransporter hat am Donnerstagmorgen für eine Sperrung der Autobahn 20 bei Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) gesorgt. Der 62-jährige Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Transporter in Fahrtrichtung Westen unterwegs, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen eine Leitplanke geprallt. Das Fahrzeug wurde zurück auf die Autobahn geschleudert und kam quer auf beiden Fahrspuren zum Stehen - dabei verlor der Transporter unter anderem Öl und Diesel. Der Schaden wurde auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die Sperrung der Autobahn zwischen Rostock und Lübeck konnte nach gut einer Stunde wieder aufgehoben werden.