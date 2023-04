Gleichstellungsministerin sucht Dialog mit Bürgern

Am Donnerstag startet Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) in Ludwigslust (17.00 Uhr) ihre Dialogtour in den Kommunen im Nordosten. „Die Werkstattgespräche dienen als Grundlage, um am Ende ein Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm mit allen wichtigen Zielen der künftigen Entwicklung aufstellen zu können“, sagte die Ministerin im Vorfeld. Ziel sei es, das Leitbild einer gleichgestellten Gesellschaft zu erarbeiten.