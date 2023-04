„Gorch Fock“ kommt wieder zur Hanse Sail

Das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die „Gorch Fock“, nimmt im August zum zweiten Mal nach seiner Komplettsanierung Kurs auf die Hanse Sail in Rostock. Das Schiff habe im vorigen Jahr für große Faszination an der Rostocker Kaikante gesorgt. „Und wir freuen uns, dass sie auch 2023 wieder anlegen wird“, sagte die kommissarische Hanse-Sail-Chefin Bettina Fust am Mittwoch. Die 89 Meter lange Bark war 2022 erstmals nach jahrelanger und teurer Sanierung wieder bei der Hanse Sail.

Das Organisationsbüro legte für das Traditionsseglertreffen erstmals einen eigenen Podcast auf, der unter dem Titel „Aufgetakelt“ steht. Darin erzählen die Sail-Macher Geschichten und Wissenswertes rund um die 32. Auflage des Events, zu dem vom 10. bis 13. August mehr als 100 Schiffe erwartet werden, darunter auch das 111 Meter lange Segelschulschiff der indonesischen Marine „Bima Suci“.

Die Flottengröße sei neben der Verpflichtung der beiden außergewöhnlichen Großsegler ein echter Erfolg. „Das Geschäft, die Schiffe hier her zu locken, ist hart geworden. Die Zeiten, in denen wir 200 Schiffe in Rostock begrüßen konnten, sind leider vorbei“, so Fust. Im Zuge der Corona-Pandemie seien viele Barken, Schoner, Koggen und Kutter einfach weggefallen.

Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm betonte, Kern der Hanse Sail sei und bleibe der Erhalt der Traditionsschifffahrt. „Dafür ist es wichtig, die Großveranstaltung nicht nur wasserseitig, sondern auch landseitig weiterzuentwickeln. Wir wollen mit modernen Mitteln für die Tradition begeistern.“

Dazu gehören nach Worten der kommissarischen Hanse-Sail-Chefin Fust etwa Standup-Paddling, Beachvolleyball, Strandkino, Digitalangebote und Konzerte. Die Hanse Sail werde in jedem Jahr etwas Neues bieten und versuchen, Menschen über die Landerlebnisse auch für das Kernthema Traditionsschifffahrt zu begeistern.

