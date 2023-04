Nach Gasleck drei Wohnhäuser in Dobbertin evakuiert

Drei Wohnhäuser in Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Mittwochmittag wegen eines Lecks an einer Gasleitung vorsorglich evakuiert worden. Insgesamt hätten sich sieben Menschen in den Häusern nahe der Schadstelle befunden, teilte die Polizei mit. Zudem musste eine Ortsstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.