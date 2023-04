Schwesig: Bund wird nicht LNG-Standort entscheiden

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erwartet beim bevorstehenden Besuch der Bundesregierung auf Rügen keine Standortentscheidung für ein dort geplantes Flüssigerdgas-Terminal. „Es wird nicht ein Termin sein, wo morgen ein Standort festgelegt wird“, antwortete die SPD-Politikerin am Mittwoch auf eine Frage des NDR am Ende ihrer Litauen-Reise in Vilnius. Stattdessen erwartet Schwesig von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Erklärung, warum es überhaupt ein weiteres Terminal für Flüssigerdgas (LNG) brauche.