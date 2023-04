Verdächtiger nach Hammer-Angriff in Taxi gefasst

Drei Tage nach einem Angriff mit einem Hammer auf einen Taxifahrer im Rostocker Ortsteil Warnemünde hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 38-Jährige wurde am Mittwoch in Rostock festgenommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Hinweise aus der Bevölkerung hätten die Ermittler auf die Spur des Mannes gebracht, der wohnungslos sein soll. Ob er in Haft genommen wird, müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden.

Kurz nach Mitternacht am Sonntagmorgen hatte sich ein Fahrgast von einem Lokal am Stadthafen Rostock etwa zehn Kilometer in eine Wohnsiedlung nach Warnemünde fahren lassen. Am Ziel angekommen, soll der Täter den 59 Jahre alten Taxifahrer plötzlich mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen und soll geflohen sein. Einen Streit soll es vorher nicht gegeben haben. Der Taxifahrer erlitt schwere Kopfverletzungen, konnte aber noch selbst Hilfe holen.

Nun stehe der 38-Jährige unter Verdacht, dieser Fahrgast gewesen zu sein, hieß es. Der Taxifahrer hatte den Täter als zwischen 30 und 40 Jahren alt und auch ansonsten detailliert beschrieben. Das Opfer kam schwer verletzt in eine Klinik, Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Der Hammer wurde am Tatort beschlagnahmt.

