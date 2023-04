Lkw rammt Anhänger auf A24: 50.000 Euro Schaden

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin bei Parchim (Ludwigslust-Parchim) einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei gerammt. Dadurch entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Ludwigslust sagte. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag unweit der Region Ruhner Berge in Richtung Berlin und führte zu Behinderungen. Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Er gab an, dass er von der tiefstehenden Sonne geblendet war und so den Sicherungs- und Sperranhänger für eine Baustelle nicht sehen konnte. Der Sicherungsanhänger sei durch die Wucht rund 100 Meter mitgeschleift worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig. Die A24 ist eine der Hauptverkehrsachsen zwischen dem Norden und Berlin.