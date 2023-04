Autofahrer fährt Seniorin um: 76-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) ist eine 76 Jahre alte Radfahrerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 41-jährige Autofahrer habe die radelnde Seniorin beim Rechtsabbiegen am Dienstagabend vermutlich nicht gesehen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die 76-Jährige stürzte nach der Kollision und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie hätte laut Polizei Vorfahrt gehabt und kam per Rettungswagen in eine Klinik. Gegen den Autofahrer wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.