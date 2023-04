Polen bei Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte

Die Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte „Correct“ hat in den Jahren 2019 bis 2022 vor allem polnische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Nordosten unterstützt. Von 779 Beratungsgesprächen in drei Jahren seien 470 auf Polnisch geführt worden, teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Dienstag mit. „Correct“ bietet seinen Service den Angaben nach in neun Sprachen an.