Nato-Bündnis Schwesig zollt Bundeswehr für Einsatz in Litauen Respekt

Für ein halbes Jahr stellt Mecklenburg-Vorpommern einen Großteil der Nato-Einsatzgruppe in Litauen. Bei einem Besuch würdigt die Ministerpräsidentin deren Einsatz. Doch in der Heimat gibt es Kritik an Schwesigs Reise.