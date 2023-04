Energiepolitik Landesregierung will mehr Tempo bei Windkraftausbau in MV

Mecklenburg-Vorpommern will seine energiepolitischen Ziele anpassen und den Stillstand beim Ausbau der Ökostrom-Produktion beenden. „Wir brauchen eine Planungs- und Genehmigungsoffensive“, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Ines Jesse am Dienstag in Schwerin auf einer Fachtagung zum Ausbau der Windenergie. Vor etwa 150 Branchenvertretern und Behördenmitarbeitern verwies sie darauf, dass für die Ausweisung neuer Windkraft-Eignungsgebiete nun einheitliche Kriterien für die vier regionalen Planungsverbände bestehen. Diese Vorgaben müssten konsequent angewendet werden, um zusätzliche Flächen für Windparks auszuweisen.